Από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης που συγκροτήθηκε από τη Γ.Α.Δ.Α. για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, συνελήφθη πρωινές ώρες της 15-9-2025, 26χρονος ημεδαπός, για απόρριψη αποβλήτων από όχημα, σε δρόμο του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 15-9-2025, κατόπιν πληροφοριών αναφορικά με οχήματα που μεταφέρουν απόβλητα, τα οποία απορρίπτουν σε δρόμο του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, με αποτέλεσμα τη σωρεία σκουπιδιών και μπάζων, συνελήφθη από τους αστυνομικούς ο 26χρονος, τη στιγμή που απέρριπτε απόβλητα στο ανωτέρω σημείο.

Άμεσα ο κατηγορούμενος ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ενώ ακόμα βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος.



