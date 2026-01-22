Συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης, στην Πέλλα, 27χρονος άνδρας για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Κατά την έρευνα στην οικία του, στην περιοχή της Σκύδρας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά:

26 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 143,3 γραμμαρίων

1 συσκευασία κοκαΐνης, βάρους 0,7 γραμμαρίων

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

1 μεταλλικό τρίφτη κάνναβης

8 κενές νάιλον συσκευασίες

25 ευρώ και 1 κινητό τηλέφωνο

Προσπάθησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο

Νωρίτερα, ο συλληφθείς είχε εντοπιστεί να επιβαίνει σε σταθμευμένο όχημα και προσπάθησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, θέτοντας σε λειτουργία τον κινητήρα και κινούμενος προς αστυνομικό, χωρίς να τον τραυματίσει, ενώ στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας για τα περαιτέρω.

Πηγή: Thestival