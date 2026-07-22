Ένας 28χρονος μετανάστης από την Αίγυπτο, συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (22/7) για τον θάνατο του 73χρονου ποινικολόγου Ανδρέα Γεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», η σύλληψή του έγινε στο κέντρο της Αθήνας.

Ο 28χρονος συνελήφθη λίγο μετά τις 22:00 από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και κατηγορείται για την υπόθεση δολοφονίας του 73χρονου ποινικολόγου, που σημειώθηκε την Τρίτη το βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας.

Ο 28χρονος είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ είχε κατηγορηθεί και για ασέλγεια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», ο Αιγύπτιος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και συγκεκριμένα για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Επίσης είχε κάνει αίτημα για άσυλο, το οποίο είχε απορριφθεί.

Οι Αρχές εντόπισαν τον 28χρονο από αποτυπώματα που βρήκαν στο γραφείο του δικηγόρου.

Τι ισχυρίστηκε ο Αιγύπτιος

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 28χρονος Αιγύπτιος ομολόγησε στους αστυνομικούς τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου.

Συγκεκριμένα, 28χρονος υποστήριξε πως συνάντησε τον Σταύρο Γεωργίου το μοιραίο βράδυ και κατανάλωσαν μαζί αλκοόλ. Στη συνέχεια, αν και ο δικηγόρος προσφέρθηκε αρχικά να τον μεταφέρει στο σπίτι του, τελικά κατευθύνθηκαν στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας.

Εκεί, όπως υποστηρίζει ο καθ’ ομολογίαν δράστης, ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ τους για αδιευκρίνιστη αιτία.

«Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς, δίνοντας τη δική του εκδοχή για το περιστατικό.

Η σύλληψή του έγινε μετά από αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του.

Επισημαίνεται ότι σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που είδε το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ένας άνδρας με λευκά μαλλιά, που παραπέμπει στον ποινικολόγο, να σταθμεύει το αυτοκίνητό του σε πάρκινγκ απέναντι από το γραφείο του και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς το κτήριο. Στη συνέχεια εμφανίζεται ένας άλλος άνδρας μετρίου αναστήματος να τον ακολουθεί.

Τι καταγράφει το βίντεο-ντοκουμέντο

Στο βίντεο, που δημοσιοποίησε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, αποτυπώνεται ένας άνδρας με λευκά μαλλιά, ντυμένος με κοστούμι και κρατώντας χαρτοφύλακα, να κινείται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια να μπαίνει σε πολυκατοικία, όπου βρίσκεται το γραφείο του ποινικολόγου. Σε μικρή απόσταση από πίσω του, διακρίνεται ένα δεύτερο άτομο να τον ακολουθεί και να περνά επίσης την είσοδο του ιδίου κτηρίου.

Παρά το γεγονός ότι η ταυτοποίηση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη επίσημα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο πρώτος άνδρας να είναι ο Σταύρος Γεωργίου.

Ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου – Άφαντο το κινητό του

Εν τω μεταξύ ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για τη στυγερή δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα που συνέταξαν οι ιατροδικαστές Νίκος Καλόγριας και Συμεών Μεσογίτης, ο γνωστός ποινικολόγος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Ειδικότερα, οι δύο ιατροδικαστές κατέγραψαν βαρύτατες, αλλεπάλληλες κακώσεις στο κεφάλι και στον θώρακα, οι οποίες προκλήθηκαν από θλών και τέμνον όργανο. Τα ευρήματα της νεκροτομής καταδεικνύουν ότι το θύμα δέχθηκε μια ιδιαίτερα βίαιη επίθεση με σφοδρά χτυπήματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. παρουσιάζει το γεγονός ότι το κινητό τηλέφωνο του ποινικολόγου απουσίαζε από τον χώρο του εγκλήματος.

Όπως εκτιμούν οι Αρχές, δεν αποκλείεται ο δράστης να πήρε μαζί του τη συσκευή αμέσως μετά τον άγριο ξυλοδαρμό, προκειμένου να αποκρύψουν τυχόν συνομιλίες, μηνύματα ή ραντεβού που ενδεχομένως είχαν προηγηθεί και θα μπορούσαν να προδώσουν την ταυτότητά του.

Ωστόσο, αυτή ακριβώς η ενέργεια μετατρέπει το τηλέφωνο στο πλέον κρίσιμο «κλειδί» για την εξιχνίαση της υπόθεσης:

Άρση Τηλεφωνικού Απορρήτου: Οι ανακριτές ζητούν την άμεση διασταύρωση των δεδομένων από τους παρόχους, ώστε να αποκαλυφθούν οι τελευταίες εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, καθώς και τα μηνύματα στις διαδικτυακές εφαρμογές. Στίγμα Κεραίας (Cell Tower Data): Η διαδρομή που ακολούθησε η συσκευή πριν απενεργοποιηθεί μπορεί να δώσει το ηλεκτρονικό της αποτύπωμα στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, αποκαλύπτοντας το δρομολόγιο διαφυγής των δραστών.

Παράλληλα, οι Αρχές σαρώνουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής και αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών για γενετικό υλικό (DNA) και αποτυπώματα από τον χώρο του γραφείου.