Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα για αρπαγή ανήλικης, προχώρησαν χθες το μεσημέρι (27/3), αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σύλληψή του έγινε όταν κηδεμόνας της 17χρονης δήλωσε την εξαφάνιση της ανήλικης από την οικία τους, σε περιοχή της Αττικής.

Άμεσα ξεκίνησε κινητοποίηση των Αρχών.

Έπειτα από έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν την ανήλικη στην οικία του 30χρονου σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 17χρονη είναι καλά στην υγεία της και παραδόθηκε στους οικείους της.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Η ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης

«Συνελήφθη χθες (27.03.2026) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου ημεδαπός κατηγορούμενος για αρπαγή ανήλικης. Ειδικότερα την 24.03.2026 ημεδαπός κηδεμόνας δήλωσε την εξαφάνιση ανήλικης από την οικία τους, σε περιοχή της Αττικής.

Ανήλικη εντοπίσθηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας στην οικία 30χρονου ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου και παραδόθηκε στους οικείους της.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου».