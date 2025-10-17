Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης. 31χρονος, που είχε στρατολογήσει ανήλικες και τις καθοδηγούσε πως να κλέβουν τσάντες και αντικείμενα αξίας από περαστικούς στο κέντρο της Αθήνας

Μαζί του συνελήφθησαν και πέντε ανήλικες, 14 έως 16 ετών οι οποίες κατηγορούνται για –κατά περίπτωση– απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία.

Ο 31χρονος κατηγορείται και για εμπορία ανθρώπων.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, υπό την καθοδήγηση του 31χρονου, οι ανήλικες χωρίζονταν σε δύο ομάδες και στη συνέχεια με τη μέθοδο της απασχόλησης επιχειρούσαν να αποσπάσουν τσαντάκια ή προσωπικά αντικείμενα από τσάντες διερχόμενων ή καθήμενων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αστυνομικοί που έκαναν περιπολία στην περιοχή, αντιλήφθηκαν το περιστατικό και άμεσα ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.