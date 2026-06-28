Σημαντικό πλήγμα σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν οι αστυνομικές Αρχές, καθώς συνελήφθη στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μία 32χρονη αλλοδαπή, η οποία φέρεται να επιχείρησε να εισαγάγει στην Ελλάδα περισσότερα από 18,5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27/6), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που διενεργούνται για την αποτροπή εισαγωγής μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών μέσω της αεροπορικής οδού.

Η 32χρονη εντοπίστηκε μέσω στοχευμένου ελέγχου

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, αξιοποιώντας πληροφορίες, αναλύοντας διαθέσιμα στοιχεία και εφαρμόζοντας τεχνικές δημιουργίας προφίλ επιβατών (profiling), εντόπισαν την 32χρονη αμέσως μετά την άφιξή της στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», προερχόμενη από χώρα του εξωτερικού.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών της αποκαλύφθηκε ότι είχε αποκρύψει επιμελώς 18 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 18 κιλών και 590 γραμμαρίων.

Προορισμός των ναρκωτικών ήταν η Ρόδος

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η μεγάλη ποσότητα των ναρκωτικών προοριζόταν για περαιτέρω διακίνηση στη Ρόδο, ενώ η 32χρονη φέρεται να ενεργούσε ως μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή κάνναβης skunk στην ελληνική επικράτεια μέσω αεροπορικών πτήσεων.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, προκειμένου να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος, καθώς και να χαρτογραφηθεί πλήρως το δίκτυο διακίνησης.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.