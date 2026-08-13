Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (13/8), στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, προέβησαν στη σύλληψη ενός 32χρονου υπηκόου Αφγανιστάν, για παράβαση του Ν. 4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε με τη συνδρομής σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, βρέθηκαν στην κατοχή του, δύο (2) νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες πιθανώς κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 382,50 γρ.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, που διενεργεί την προανάκριση, κατά την αυτόφωρη διαδικασία κατασχέθηκε η ανωτέρω ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, η οποία πρόκειται να αποσταλεί στη Χημική Υπηρεσία για περαιτέρω ανάλυση.