Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 33χρονος άνδρας ουκρανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να τοποθέτησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, σε καφετέρια στη Λεωφόρο Παπαναστασίου στο Ηράκλειο, στις 29 Μαρτίου.

Η έκρηξη αποτράπηκε, καθώς ο μηχανισμός δεν ενεργοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης, αποφεύγοντας έτσι πιθανούς τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Ύστερα από έρευνα, οι Αρχές ταυτοποίησαν τον ύποπτο και προχώρησαν στη σύλληψή του. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα έκρηξης, καθώς και για κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του, ο 33χρονος δεν συνεργάστηκε με τις αστυνομικές Aρχές, γεγονός που οδήγησε επίσης στη σύλληψή του. Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εξιχνιάστηκε υπόθεση τοποθέτησης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε επιχείρηση στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, ξημερώματα της 29.03.2026 άγνωστος δράστης τοποθέτησε σε είσοδο επιχείρησης ιδιοκτησίας ημεδαπού, αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος δεν ανεφλέγη, λόγω τεχνικής αστοχίας.

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε ως δράστης 33χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα έκρηξης, κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή εκρηκτικών υλών, ενώ σε κατ΄οίκον έρευνα που διενεργήθηκε, αρνήθηκε να συμμορφωθεί και συνελήφθη.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».