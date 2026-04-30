Συνελήφθη χθες Τετάρτη (29/4) στη Ρόδο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, 33χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή, διακίνηση, καλλιέργεια κάνναβης και οπλοκατοχή.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στον 33χρονο και ακολούθησε έρευνα στην κατοικία και σε αποθηκευτικό χώρο όπου βρέθηκαν:

-1.940- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

-13- δενδρύλλια κάνναβης

-5,4- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης

-23.200- ευρώ

– Πιστόλι κρότου (replica) με πλήθος σφαιριδίων

– Αεροβόλο τυφέκιο

– Πλήθος σπόρων κάνναβης

– Ζυγαριά ακριβείας

– Κινητό τηλέφωνο

Οι ναρκωτικές ουσίες, τα όπλα και τα υπόλοιπα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης-διακίνησης των ναρκωτικών.

Πηγή: dimokratiki.gr