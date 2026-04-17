Συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης (16/4), ένας 33χρονος αλλοδαπός για απόρριψη στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Ταύρου.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., εντόπισαν τον 33χρονο να κινείται με όχημα στην περιοχή του Ταύρου, όπου σε οικόπεδο απέρριψε σακούλες, οι οποίες περιείχαν στερεά οικοδομικά απόβλητα.

Τον ακινητοποίησαν και κατέσχεσαν το όχημα

Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Μοσχάτου – Ταύρου, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε το εν λόγω όχημα που χρησιμοποιούνταν για την απόρριψη των παράνομων υλικών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Μοσχάτου – Ταύρου για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.