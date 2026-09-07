Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, ένας 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών, ο οποίος κατηγορείται για τη συστηματική εκμετάλλευση και μαστροπεία δύο 16χρονων κοριτσιών.

Ο συλληφθείς φέρεται να είχε προσεγγίσει τις ανήλικες πριν από περίπου τρεις μήνες, εντάσσοντάς τες σε κύκλωμα μαστροπείας. Για την προσέλκυση πελατών, είχε δημιουργήσει αγγελίες σε ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου, στις οποίες δημοσίευε φωτογραφίες των κοριτσιών, ενώ ως τηλέφωνο επικοινωνίας παρέθετε το δικό του, ώστε να διαχειρίζεται αποκλειστικά ο ίδιος τον προγραμματισμό των ραντεβού.

Η δράση του τερματίστηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία, καθώς προκύπτει ότι εισέπραττε ο ίδιος απευθείας τα χρηματικά ποσά από τους πελάτες.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από αστυνομικούς ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη μετά από επισταμένες έρευνες, δυνάμει εντάλματος, την 5-9-2026, 33χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για εμπορία ανήλικων κοριτσιών με σκοπό την γενετήσια εκμετάλλευσή τους.

Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για: 1) εμπορία ανθρώπων τελεσθείσα σε βάρος ανηλίκων, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την τέλεση από τις παθούσες γενετήσιων πράξεων ή την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη γενετήσια διέγερση,

2) αρπαγή ανηλίκου, από υπαίτιο που τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία και με σκοπό να μεταχειριστεί ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες,

3) πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση,

4) μαστροπεία κατά συρροή,

5) βία κατά υπαλλήλων και

6) παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, ο 33χρονος, κατηγορείται ότι τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, στρατολόγησε δύο ανήλικα κορίτσια, προγραμματίζοντας συναντήσεις με πελάτες, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος.

Ο προγραμματισμός των συναντήσεων πραγματοποιούνταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Στις αγγελίες περιλαμβάνονταν φωτογραφίες που απεικόνιζαν τις ανήλικες, καθώς και ο τηλεφωνικός αριθμός του 33χρονου για να επικοινωνεί ο ίδιος με τους ενδιαφερόμενους.

Κατά τη σύλληψή του, ο 33χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλήθος ψηφιακών πειστηρίων και 45 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.