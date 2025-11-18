Συνελήφθη 34χρονη που είχε διαπράξει 15 κλοπές σε καταστήματα ένδυσης, υπόδυσης, ηλεκτρονικών ειδών και κινητής τηλεφωνίας. Όλα όσα είχε συγκεντρώσει από τις ληστείες της ξεπερνούν το ποσό των 15.000 ευρώ.

Πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ αναφέρουν ότι η δράση της ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο και έχει «σαρώσει» καταστήματα σε Μαγούλα, Νέα Ερυθραία, Μέγαρα, Κηφισιά, Δάφνη και Άνοιξη.

Πιο συγκεκριμένα, η 34χρονη συνελήφθη στην Κηφισιά χθες, αφού είχε προσπαθήσει να κλέψει ρούχα μεγάλης αξίας από κατάστημα ένδυσης. Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τσιμπίδα κοπής, κοπίδι, αντικλεπτικές συσκευές και μαγνητικό κλειδί απασφάλισης προϊόντων κινητής τηλεφωνίας.

Η δράση της 34χρονης

Η δράστρια πήγαινε στα μαγαζιά, «έβαζε» προϊόντα στο μάτι, τα τοποθετούσε κάτω από τα ρούχα ή μέσα στην τσάντα της και έφευγε αμέριμνη.

Σε έρευνα στο όχημα που χρησιμοποιούσε κατά την προσέγγιση και αποχώρηση από τα καταστήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

τάμπλετ,

κινητά τηλέφωνα, προϊόντα κλοπής, που αποδόθηκαν στους κατόχους τους και

πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, ενώ εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψής της για τα ίδια αδικήματα.