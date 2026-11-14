Στη σύλληψη 34χρονου αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να εισήγαγε και να διακινούσε παράνομα φαρμακευτικά και αναβολικά σκευάσματα, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 34χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε βαλίτσα με δισκία και φιαλίδια απαγορευμένων ουσιών, τα οποία φέρεται να προορίζονταν για περαιτέρω διακίνηση.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στις 5 Νοεμβρίου, όταν αστυνομικοί εντόπισαν σε εγκαταστάσεις εταιρείας ταχυμεταφορών ταχυδρομικό δέμα με μεγάλο αριθμό αναβολικών σκευασμάτων, το οποίο είχε ως τελικό προορισμό το Παρίσι. Από την έρευνα προέκυψε ότι την αποστολή είχε οργανώσει ο 34χρονος.

Συνολικά, στο δέμα και στην κατοχή του συλληφθέντος κατασχέθηκαν:

– 80.000 αναβολικά δισκία,

– 799 φιαλίδια αναβολικού σκευάσματος,

– 400 δισκία απαγορευμένων ουσιών,

– 8 φιαλίδια απαγορευμένων ουσιών,

– 4 φιαλίδια αποστειρωμένου διαλύτη και

– 2 κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επιβλαβή φάρμακα και παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.