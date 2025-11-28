Με την πολύτιμη συνδρομή, την εμπειρία και τις γνώσεις του σε αυτόν τον τομέα, συνελήφθη σήμερα (28/11) στην Πάτρα 35χρονη γυναίκα για υπόθεση αρχαιοκαπηλίας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Ο λόγος τον πολύπειρο ιδιωτικό ερευνητή Γιώργου Τσούκαλη, ο οποίος παρακολουθούσε την υπόθεση για μεγάλο χρονικό διάστημα, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, και σε συνεργασία με τα εξειδικευμένα τμήματα της ΕΛΑΣ, πετυχαίνοντας για ακόμη μια φορά ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο της σύλληψης εντοπίστηκαν στην κατοχή της αρχαία αντικείμενα, τα οποία φέρεται να διατηρούσε παράνομα.

Ο έμπειρος ερευνητής ο όποιος έχει ασχοληθεί σε βάθος και με το πολύ δύσκολο και απαιτητικό κομμάτι της αρχαιοκαπηλίας δήλωσε τα εξής:

«Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος γιατί σήμερα φτάνουμε στις 17188 αρχαιότητες που έχουν επιστραφεί μετά από πρωτοβουλίες μας, εκεί όπου ανήκουν στο ελληνικό κράτος. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την άψογη συνεργασία με την ΕΛΑΣ και δηλώνω έτοιμος για ακόμη περισσότερες ενέργειες και προσπάθειες σχετικά με την πάταξη της αρχαιοκαπηλίας στη χώρα μας».

Η επιτυχία αυτή του ιδιωτικού ερευνητή, εντάσσεται στον διαρκή αγώνα του ενάντια στην αρχαιοκαπηλία.