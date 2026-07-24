Στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 36χρονου δραπέτη προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. Η επιτυχής αστυνομική επιχείρηση ήταν το αποτέλεσμα πολύμηνων και συστηματικών ερευνών.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον καταζητούμενο μέσα σε υπόγειο διαμέρισμα στον Πειραιά, το οποίο χρησιμοποίησε ως κρησφύγετο για να καλύπτει τα ίχνη του, και αμέσως του πέρασαν χειροπέδες.

Ο 36χρονος είχε καταφέρει να αποδράσει τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Απριλίου, μαζί με έναν ακόμη κρατούμενο, ενώ νοσηλευόταν σε θεραπευτήριο εκτός του καταστήματος κράτησης, όπου εξέτιε την ποινή του.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς έχει καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 27 ετών και 11 μηνών για μια σειρά σοβαρών κακουργημάτων, όπως:

– Συμμετοχή σε συμμορία

– Ληστείες κατά συρροή

– Διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα

– Παράνομη οπλοφορία

– Επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού

Πέρα από την ποινή που ήδη εξέτιε, σε βάρος του 36χρονου εκκρεμούσαν ακόμα δύο διωκτικά έγγραφα, τα οποία αφορούσαν νέα αδικήματα ληστείας, καθώς και παράνομης κατοχής όπλων εντός σωφρονιστικού καταστήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.