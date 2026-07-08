Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 36χρονος ξένης καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για τη συμμετοχή του σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών, μετά από καταδίωξη των αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης στους δρόμους της δυτικής Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα της Τετάρτης (08/07).
Το σήμα στη Μενεμένη και η καταδίωξη με επικίνδυνους ελιγμούς
Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί που έκαναν περιπολία εντόπισαν ένα ύποπτο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο να κινείται στην περιοχή της Μενεμένης. Οι άνδρες της Άμεσης Δράσης του έκαναν ηχητικά και φωτεινά σήματα προκειμένου να σταματήσει για τον προβλεπόμενο έλεγχο.
Ο 36χρονος οδηγός, ωστόσο, αγνόησε πλήρως τις εντολές των αρχών, πάτησε γκάζι και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, ξεκινώντας μια επικίνδυνη προσπάθεια διαφυγής. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο δράστης προχώρησε σε ακραίους και επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της οδικής συγκοινωνίας και των υπόλοιπων οδηγών.
Το «μπλόκο» στο Καλοχώρι και το κρυφό φορτίο στο πορτμπαγκάζ
Η επεισοδιακή καταδίωξη ολοκληρώθηκε λίγη ώρα αργότερα, όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να εγκλωβίσουν και να ακινητοποιήσουν το όχημα στην ευρύτερη περιοχή του Καλοχωρίου. Ακόμη και τότε, ο 36χρονος δεν παραδόθηκε εύκολα, καθώς προέβαλε σθεναρή αντίσταση.
Στον χώρο των αποσκευών του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυμμένους δύο άνδρες ξένης καταγωγής, οι οποίοι στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.
Βαρύτατο κατηγορητήριο από το Τμήμα Μετανάστευσης Μυγδονίας
Η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση και σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του 36χρονου συλληφθέντα, η οποία περιλαμβάνει σωρεία αδικημάτων, μεταξύ των οποίων η παράνομη μεταφορά-προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, βία κατά υπαλλήλων (αντίσταση) και απείθεια, επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.
Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την παράνομη μεταφορά, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του δράστη, κατασχέθηκαν από τις αρχές.
Ο 36χρονος πρόκειται να οδηγηθεί άμεσα ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.