Ναρκωτικά κρυμμένα μέσα στην ντουζιέρα του σπιτιού είχε ένας 36χρονος ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών. Εδώ και λίγο καιρό υπήρχε η πληροφορία ότι ο συγκεκριμένος είχε κάνει το σπίτι σημείο πώλησης ναρκωτικών.

Έτσι, το πρωί του περασμένου Σαββάτου οργανώθηκε επιχείρηση και, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα στη ντουζιέρα του σπιτιού του και κατασχέθηκαν 50 γραμμ. ηρωίνης, 10 γραμμ. κοκαΐνης, 8 φαρμακευτικά δισκία και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.