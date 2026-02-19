Συνελήφθη, επ’ αυτοφώρω, 36χρονος αλλοδαπός κατά τη διάρκεια απόπειρας διάρρηξης οικίας στην περιοχή της Καλαμαριάς, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί και σε άλλες κλοπές στην ευρύτερη περιοχή του δήμου.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες (18-02-2026) στην Καλαμαριά, ο ανωτέρω συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, καθώς αποπειράθηκε να παραβιάσει πόρτα διαμερίσματος, ενώ προηγουμένως αποπειράθηκε να διαρρήξει ένα ακόμη διαμέρισμα στην ίδια πολυκατοικία.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς προέκυψε ότι ο συλληφθείς, κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου 2025 – Φεβρουαρίου 2026 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς, προέβη επιπλέον, σε εννέα (9) διακεκριμένες κλοπές – διαρρήξεις οικιών, εκ των οποίων μία (1) σε απόπειρα, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ περίπου, 114 χρυσές λίρες Αγγλίας, κοσμήματα, τιμαλφή, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα εκτιμώμενης αξίας 155.000 ευρώ.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, 1 κινητό τηλέφωνο, κάρτες SIM εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και χρηματικά ποσά ύψους 1.330 ευρώ και 20 δολαρίων Η.Π.Α. προερχόμενα από παράνομη δραστηριότητα.

Επιπλέον, προέκυψε ότι ο 36χρονος παραμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια, ενώ σε βάρος του εκκρεμεί απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.