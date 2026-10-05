Για απάτες μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και για υπόθεση βιασμού, αναζητούσαν δικαστικές και αστυνομικές Αρχές έναν 37χρονο.

Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης, καθώς και δικαστικό βούλευμα, την ίδια ώρα που ο νεαρός είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης. Η πληροφορία όμως που ήρθε πριν από λίγο καιρό στο Τμήμα Αναζητήσεων αποδείχτηκε αληθινή, και έτσι οργανώθηκε επιχείρηση και συνελήφθη στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις τις Δικαιοσύνης, «ο 37χρονος κατηγορείται ότι μέχρι το 2024 συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες μέσω υπολογιστή με το συνολικό οικονομικό όφελος να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ, ενώ κατηγορείται επίσης ότι το 2024 εξανάγκασε γυναίκα, με την απειλή όπλου και τη χρήση σωματικής βίας, να προβεί σε γενετήσιες πράξεις».

Η υπόθεση του βιασμού είχε λάβει χώρα σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Ηπείρου, τον Σεπτέμβριο του 2024. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.