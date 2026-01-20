Εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρησμού που σημειώθηκε τις μεταμεσονύκτιες ώρες της 19ης Ιανουαρίου σε εργοστάσιο πλαστικών και τρεις εταιρείες στην περιοχή των Αχαρνών.

Συνελήφθη κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, 37χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό, διακεκριμένες κλοπές και κοινώς επικίνδυνη βλάβη.

Ο δράστης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του προσέγγισε, επιβαίνοντας σε ποδήλατο το εργοστάσιο στην περιοχή των Αχαρνών με σκοπό την κλοπή χαλκοσωλήνων.

Κατά τη διαδικασία αφαίρεσης των χαλκοσωλήνων, προκάλεσε πυρκαγιά η οποία άμεσα επεκτάθηκε στις διπλανές εταιρείες, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, αφού προηγουμένως απέκρυψε σε κάδο σωλήνες χαλκού που είχε αφαιρέσει, με σκοπό να επιστρέψει σε μεταγενέστερο χρόνο και να τους μεταφέρει δίχως να γίνει αντιληπτός.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις κλοπών, καθώς και ληστεία σε βάρος ανηλίκου στην περιοχή των Αχαρνών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.