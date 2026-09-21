Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Στη σύλληψη 37χρονου υπηκόου Τουρκίας, διεθνώς διωκόμενου με ερυθρά αγγελία της INTERPOL προχώρησαν σήμερα το πρωί, στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 37χρονος διώκεται από τις τουρκικές Αρχές, προκειμένου να εκτίσει υπολειπόμενη ποινή 4 ετών και 11 μηνών που του επιβλήθηκε για διακίνηση ή προμήθεια ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών και παράνομη αγορά, μεταφορά ή κατοχή πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διωκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Interpol #διεθνές ένταλμα #Ελληνική αστυνομία #Ερυθρά Αγγελία #Θεσσαλονίκη #ναρκωτικά #οργανωμένο έγκλημα #παράνομη οπλοκατοχή #σύλληψη #Τουρκία