Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, συνελήφθη πρώτες πρωινές ώρες της 2-2-2026 στην περιοχή της Ομόνοιας, 38χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -106- γραμμ. της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, της οποίας η λήψη προκαλεί αποσύνδεση από το περιβάλλον και απώλεια συνείδησης καθώς και μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Ο 38χρονος δήλωσε χρήστης και ότι το παίρνει για να χαλαρώσει και να κοιμηθεί.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.