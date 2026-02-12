Στη σύλληψη ενός 38χρονου που κατηγορείται ότι έκλεβε καλώδια φωτοσήμανσης μήκους 100 μέτρων στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Ζεφυρίου, προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης (11/2) οι Αρχές.

Ειδικότερα, ο 38χρονος δράστης εντοπίστηκε τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης από αστυνομικούς του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ στην περιοχή του Ζεφυρίου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για διακεκριμένη κλοπή.

Κλοπή 100 μέτρων καλωδίου – Συνθήκες επικινδυνότητας για την ασφάλεια της κυκλοφορίας των συρμών

Η υπόθεση που εξιχνιάστηκε αφορά σε διακεκριμένη κλοπή καλωδίων φωτοσήμανσης σιδηροδρομικού δικτύου, μήκους 100 μέτρων, στην περιοχή του Ζεφυρίου, πράξη που έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την επιχειρησιακή ασφάλεια του δικτύου και δημιούργησε συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία των συρμών, με δυνητικές συνέπειες για την προστασία επιβατών και εργαζομένων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 38χρονος εισήλθε παράνομα στο σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ μεταξύ των Σταθμών «Ζεφύρι» και «Άνω Λιόσια» και με τη χρήση εργαλείων αφαίρεσε καλώδια φωτοσήμανσης και τροφοδοσίας μήκους 100 μέτρων, τα οποία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία του συστήματος ασφαλείας και ελέγχου της κυκλοφορίας των συρμών. Παράλληλα αφαίρεσε εξαρτήματα της σιδηροδρομικής γραμμής.

Η εν λόγω αφαίρεση προκάλεσε παρεμπόδιση της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου και δημιούργησε συνθήκες υψηλού κινδύνου, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές μεταφορών έχουν σοβαρό κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς επηρεάζουν την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού, διαταράσσουν τη δημόσια συγκοινωνία και αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό

Αστυνομικοί του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ, κατόπιν αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού και στοχευμένων αναζητήσεων, ταυτοποίησαν τον 38χρονο ως δράστη και τον εντόπισαν χθες το απόγευμα στον Σταθμό «Ζεφύρι», όπου και τον προσήγαγαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.