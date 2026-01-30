Καφετέριες σε κεντρικά σημεία της Βάρης, του Κορωπίου και της Σαρωνίδας είχε βάλει στο στόχαστρο του ένας 39χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού.

Πότε με μεταλλικό καπάκι από φρεάτιο, πότε με πέτρα και πότε με μια πέτρινη πλάκα προσπαθούσε να σπάσει τις τζαμαρίες καταστημάτων που βρίσκονταν σε κεντρικούς δρόμους, με στόχο να φτάσει στις ταμειακές μηχανές.

Τελικά, από τις τρεις περιπτώσεις, σε μια κατάφερε να αρπάξει χρήματα και να εξαφανιστεί.

Οι αστυνομικοί, όμως, όταν είδαν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας κατάλαβαν ότι είχαν να κάνουν με παλιό τους γνώριμο και τελικά το πρωί της περασμένης Τετάρτης, 28 Ιανουαρίου, τον εντόπισαν στην περιοχή της Βάρης όπου τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.