Συνελήφθη σήμερα το πρωί ,20 Ιουνίου, από τις αστυνομικές αρχές 39χρονος Έλληνας οδηγός αυτοκινήτου που κινούνταν με 203 χλμ. την ώρα στην Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Σημειώνεται ότι το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο είναι 130 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Ο 39χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή των Μεγάρων από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής να τρέχει με ταχύτητα 73 χλμ/ώρα πάνω από το επιτρεπτό όριο και ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο ύψος των διοδίων Μάνδρας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας αποπειράθηκε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς για να αποφύγει τη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη 39χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε σήμερα το πρωί (20-6-2026) επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στην περιοχή των Μεγάρων, να κινείται με ταχύτητα 203 χλμ/ώρα.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 39χρονος κινούνταν με 203 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 130 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 73 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Ο 39χρονος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο ύψος των διοδίων Μάνδρας ενώ κατά τη σύλληψή του αποπειράθηκε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς για να αποφύγει τη σύλληψή του.

Σε βάρος του 39χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».