Στη σύλληψη 39χρονου αλλοδαπού, μέλους διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ναρκωτικών στην Ελλάδα, μέσω της αεροπορικής οδού προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας αστυνομικοί.

Πώς έφτασαν στον εντοπισμό του οι Αρχές

Η επιχείρηση, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος στον αερολιμένα κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.

Είχε κρύψει στην αποσκευή του 16 νάιλον συσκευασίες με ναρκωτικά

Κατά την έρευνα που έγινε στην αποσκευή του, βρέθηκαν κρυμμένες 16 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 21 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK). Επιπλέον, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.