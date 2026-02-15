Στη σύλληψη 40χρονης προχώρησαν χθες (14/2) το μεσημέρι, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών της Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Η γυναίκα εντοπίστηκε στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, αμέσως μετά την άφιξή της από την Τουρκία, έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών από το Τμήμα Ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου των αποσκευών της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 900 πακέτα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη ενδεικτική ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης και χαρακτηρίζονται ως λαθραία καπνικά προϊόντα.

Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση διεξάγεται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.