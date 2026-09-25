Βίντεο – ντοκουμέντο από τη δράση ενός 40χρονου από το Ηράκλειο Κρήτης που παρακολουθούσε και παρενοχλούσε νεαρές κοπέλες ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Τους τελευταίους μήνες ο άνδρας είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος της ευρύτερης περιοχής του Μασταμπά.

Ο 40χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, την ώρα που προσπαθούσε να εισβάλει στο μπαλκόνι μια 18χρονης κοπέλας, την οποία παρενοχλούσε με εμμονικό τρόπο.

Βίντεο με τον δράστη να ακολουθεί νεαρή γυναίκα με κατεβασμένο το παντελόνι – Όσο την κυνηγούσε, αυνανιζόταν:

Η επεισοδιακή σύλληψη

Αστυνομικοί της Ασφάλειας του την είχαν «στήσει» έξω από το σπίτι και περίμεναν να εμφανιστεί, καθώς είχε εισβάλει και προηγούμενο βράδυ στο μπαλκόνι της κοπέλας για να αυνανιστεί μπροστά από το τζάμι της. Μετά το περιστατικό η νεαρή έντρομη κάλεσε τις Αρχές και στήθηκε η επιχείρηση.

Ο δράστης εμφανίστηκε και οι αστυνομικοί της Ασφάλειας φώναξαν «Αστυνομία». Ο 40χρονος επιχείρησε να διαφύγει και οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ έτρεξαν να τον σταματήσουν, κλείνοντάς του τον δρόμο. Ακολούθησε πάλη, ο 40χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, όμως τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Από τον Ιούνιο παρενοχλεί νεαρές γυναίκες

Η διεστραμμένη δράση του ξεκινά από τα μέσα Ιουνίου. Υπήρξε αναφορά ότι έγινε διάρρηξη σε σίτα παραθύρου τουαλέτας σε δύο διαμερίσματα στη οδό Θενών στο Ηράκλειο, όπου διαμένουν δύο φοιτήτριες, ηλικίας 20 και 25 ετών.

Την ίδια ημέρα είχε ακολουθήσει με τα πόδια στο δρόμο μια 20χρονη κοπέλα. Όσο την κηνυγούσε φέρεται να αυνανίστηκε και στη συνέχεια παρέμεινε έξω από το σπίτι της για δύο ώρες.

Η εμμονή με την 18χρονη

Το πρώτο «χτύπημα» του 40χρονου καταγράφεται στις 7 Ιουλίου. Ο άνδρας μπήκε στην αυλή της 18χρονης κοπέλας και σκαρφάλωσε στον εξώστη της ισόγειας κατοικίας. Σημειώνεται πως η νεαρή κοπέλα ήταν ουσιαστικά ανυπεράσπιστη, καθώς διαμένει μόνη με τη μητέρα της, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Στα μέσα του Αυγούστου, επανήλθε στο σπίτι της 18χρονης, και επιχείρησε να παραβιάσει την μπαλκονόπορτα στο δωμάτιό της, αλλά έγινε αντιληπτός. Δύο ημέρες αργότερα, επέστρεψε και πάλι, προσπαθώντας να δει τι συμβαίνει στο εσωτερικό του σπιτιού από το παράθυρο του μπάνιου που ήταν στην ανάκληση.

Πριν από περίπου είκοσι ημέρες, εισέβαλε εκ νέου στο μπαλκόνι της οικίας, η κοπέλα όμως απουσίαζε από το σπίτι. Εκείνος αυνανίστηκε και αποχώρησε, επέστρεψε όμως ξανά τα ξημερώματα. Στις 23 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στέκεται έξω από το σπίτι, το κοιτάζει και αυνανίζεται ξανά.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, αντιλαμβανόμενοι πως ο 40χρονος έχει κλιμακώσει επικίνδυνα τις κινήσεις του έστησαν επιχείρηση σύλληψης.

Εκατοντάδες αρχεία με πορνογραφία ανηλίκων στον υπολογιστή του

Απέναντι σε ένα αποτρόπαιο θέαμα ήρθαν οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα το σπίτι του δράστη μετά τη σύλληψή του.

Εκατοντάδες ψηφιακά αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας αλλά και κατοχή οπτικού υλικού με μη ταυτοποιημένες γυναίκες στο εσωτερικό κατοικιών από εξωτερικούς χώρους, βρήκαν οι άνδρες της Ασφάλειας.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, της σωματικής βλάβης, της απειλής, της διατάραξης οικιακής ειρήνης, της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, της πορνογραφίας ανηλίκων, της παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Πηγή: Creta Live