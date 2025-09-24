Συνελήφθη, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα κατόπιν συνεργασίας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, 40χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν στους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, αναφορικά με τη δράση του 40χρονου στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών έχοντας ως ορμητήριο διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή του και στο διαμέρισμα-ορμητήριο, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-456- γραμμ. κάνναβης,

-68- γραμμ. κοκαΐνης,

-45- ναρκωτικά δισκία,

-17,9- γραμμ. παραισθησιογόνα μανιτάρια,

-93,8- γραμμ. φαρμακευτικής ουσίας,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των -570- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.