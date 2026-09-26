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Στις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών (Γ.Α.Δ.Α.) προχώρησαν στη σύλληψη ενός 40χρονου για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις αποσκευές του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 800 καπνικά προϊόντα, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.