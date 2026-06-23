Στα χέρια των αρχών βρίσκεται μια 43χρονη Ελληνίδα, η οποία κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση στην περιοχή της Κερατέας. Η σύλληψή της έγινε από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, έπειτα από συντονισμένη έρευνα για δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν το πρωί της Τρίτης, 23 Ιουνίου 2026, στον Δήμο Λαυρεωτικής.

Το χρονικό και η ομολογία της 43χρονης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η γυναίκα φέρεται να έβαλε εσκεμμένα φωτιά σε δύο διαφορετικά σημεία υπαίθριων χώρων μέσα σε διάστημα μόλις 20 λεπτών (στις 11:05 και στις 11:24). Παρά την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων που περιόρισαν τον κίνδυνο, η Δ.Α.Ε.Ε. ξεκίνησε αμέσως τη συλλογή στοιχείων για την ταυτοποίηση του δράστη. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής της, η 43χρονη παραδέχτηκε τις πράξεις της, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα ευρήματα των ανακριτικών αρχών.

Η δικογραφία και το μήνυμα των αρχών

Η ύποπτη συνελήφθη το βράδυ της ίδιας ημέρας με την αυτόφωρη διαδικασία και σε βάρος της σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Με αφορμή το περιστατικό, η Δ.Α.Ε.Ε. ξεκαθαρίζει πως κάθε υπόθεση εμπρησμού εξετάζεται εξονυχιστικά με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών και ανακριτικών μέσων. Οι αρχές διαμηνύουν ότι όσοι απειλούν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το περιβάλλον θα εντοπίζονται και θα οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης.