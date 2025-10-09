Συνελήφθη χθες (08/10), στην περιοχή του Ψυχικού, ο Γεωργιανός ο οποίος βασάνιζε και κακοποιούσε την σύζυγό του, τρυπώντας την με πιρούνι με βίαιο τρόπο στα χέρια, τα μάτια και την κοιλιακή χώρα, παρά το γεγονός ότι είναι έγκυος.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Οκτωβρίου, όταν η γυναίκα, γεωργιανής καταγωγής και σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, τριών μηνών, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Αττικόν». Έφερε βαριά τραύματα στο δεξί μάτι, στα άνω άκρα και την κοιλιακή χώρα.

Η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο μάτι και νοσηλεύεται στην μαιευτική – γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου, υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και αστυνομική προστασία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, «δίνει μάχη για να σώσει την όρασή της», ενώ οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια.

Το έμβρυο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Ο δράστης εντοπίστηκε στο Ψυχικό και προσήχθη από αστυνομικούς της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ψυχικού – Φιλοθέης.