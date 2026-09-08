Ένας 43χρονος άνδρας συνελήφθη από τις αρχές, καθώς θεωρείται υπεύθυνος για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, το πρωί στην περιοχή του Αετού Καρύστου.

Η φωτιά κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, η εστία προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού που εκτελούσε ο ίδιος στο οικόπεδό του.

Ο συλληφθείς κρατείται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής και πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Ανεξάρτητα από την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης, στον 43χρονο αναμένεται να επιβληθεί ιδιαίτερα υψηλό χρηματικό πρόστιμο.