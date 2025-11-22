Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν χθες (21/11) το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης, 43χρονο.

Ο 43χρονος φαίνεται πως μπήκε σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών πλύσης ενδυμάτων, παραβίασε μηχάνημα ανταλλαγής χρημάτων, αφαιρώντας από αυτό, το χρηματικό ποσό των 952 ευρώ.

Ωστόσο δεν είναι πρώτη φορά που κλέβει, καθώς φαίνεται ότι το είχε κάνει «σύστημα».

Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομικής έρευνας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, διαπιστώθηκε πως ο 43χρονος κατά το χρονικό διάστημα από 03-10-2025 έως 21-11-2025, προέβη σε ακόμα τρεις κλοπές εντός καταστημάτων, μια διάρρηξη καταστήματος, μια διάρρηξη οικίας και μια διάρρηξη οχήματος, αφαιρώντας συνολικά έξι φορητούς υπολογιστές, δύο tablet, δύο φιάλες ποτών, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ.

Πηγή: Thestival