Στα χέρια των Αρχών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά έπεσε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου ένας 43χρονος υπήκοος Βρετανίας, ο οποίος επιχείρησε να μεταφέρει σημαντική ποσότητα σκληρών ναρκωτικών.

Ο άνδρας έφτασε στο λιμάνι του Λαυρίου οδηγώντας το ιδιωτικό του όχημα, όπου και τέθηκε υπό παρακολούθηση και άμεσο έλεγχο. Στην έρευνα συμμετείχαν στελέχη του Λιμενικού με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, ο οποίος και οδήγησε τους λιμενικούς στα ίχνη του παράνομου φορτίου.

Ο ευφυής μηχανισμός και τα ευρήματα

Κατά τη διάρκεια του ενδελεχούς ελέγχου αποκαλύφθηκε μια επιμελώς κατασκευασμένη κρύπτη στον χώρο των αποσκευών του οχήματος. Για την πρόσβαση στο σημείο αυτό είχε εγκατασταθεί ειδικό συγκαλυμμένο κουμπί, μη εργοστασιακό, το οποίο ξεκλείδωνε τον χώρο.

Εντός της κρύπτης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 127 πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 18 κιλών και 113 γραμμαρίων.

Οι νομικές ενέργειες και το οικονομικό όφελος

Ο 43χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ολόκληρη η κατασχεθείσα ποσότητα πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για την απαραίτητη εργαστηριακή ανάλυση και επιβεβαίωση της καθαρότητας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διωκτικών αρχών, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διοχέτευση της κοκαΐνης στη λιανική αγορά θα ξεπερνούσε το 1.300.000 ευρώ.