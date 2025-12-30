«Συγγνώμη, έχω μετανιώσει» αυτά ήταν τα μοναδικά λόγια που ψέλλισε στους αστυνομικούς η 45χρονη γυναίκα από την Γεωργία, η οποία με περίσσιο θράσος άρπαζε χρήματα και κοσμήματα από σπίτια όπου δούλευε ως οικιακή βοηθός.

Όμως τα θύματά της είχαν και κάτι άλλο χαρακτηριστικό και όχι τυχαία. Ήταν άτομα με ειδικές ανάγκες ή υπερήλικες, με αποτέλεσμα δύσκολα να μπορούν να αντιδράσουν.

Αρχικά, εντόπιζε τα θύματα της μέσω αγγελιών και στη συνέχεια τα καλούσε από κινητά τηλέφωνα που ήταν καταχωρημένα σε ονόματα ανύπαρκτων αλλοδαπών.

Όταν πήγαινε στα σπίτια έπειθε τα θύματα να την προσλάβουν και κατόπιν έπιανε «δουλειά». Την πρώτη ή τη δεύτερη μέρα έκλεβε χρηματικά ποσά, τιμαλφή και κοσμήματα, καθώς και διαβατήρια. Στη συνέχεια γινόταν… καπνός.

Όσο για το τηλέφωνο που είχε χρησιμοποιήσει, φρόντιζε να το ξεφορτωθεί ώστε να μην μπορεί να την εντοπίσουν.

Η υπόθεση ανατέθηκε στο τμήμα Διαρρηκτων και ξεκίνησε η έρευνα. Όπως διαπιστώθηκε η 45χρονη με τα… «μακριά» χέρια έδρασε σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις αρπάζοντας συνολικά πάνω από 23 χιλιάδες ευρώ.

Στήθηκε επιχείρηση και χθες το απόγευμα μόλις βγήκε από το σπίτι της συνελήφθη.

Στην έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

– αναδιπλούμενος σουγιάς,

– πλήθος ρολογιών, δακτυλιδιών και κοσμημάτων,

– κάρτες και δελτία μεταφοράς χρημάτων,

– πλαστικό σακουλάκι που περιείχε πιθανόν κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη συνολικού βάρους 0,3 γραμμαρίων,

– πλαστή βεβαίωση μόνιμης διαμονής και κινητά τηλέφωνα.

Όμως δεν ήταν η πρώτη φορά που η 45χρονη είχε απασχολήσει τις διωκτικές αρχές και μάλιστα για παρόμοια αδικήματα.

«Εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπές και πλαστογραφία, συνολικής ποινής φυλάκισης 3 ετών και 8 μηνών, ενώ η ίδια έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή αδικήματα και της έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι».

Η 45χρονη δεν παρουσιαζόταν στο αστυνομικό τμήμα όπως όριζαν οι περιοριστικοί όροι που της είχαν επιβληθεί.

Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ οι αρχές θα προχωρήσουν σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς εκτιμούν ότι τα θύματα της είναι πολύ περισσότερα.