Συνελήφθη χθες Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Σμύρνη ένας 45χρονος υπήκοος Γεωργίας, που εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του οπλισμένο περίστροφο και φυσίγγια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι μια 35χρονη από τη Γεωργία κάλεσε το κέντρο Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της προσπαθούσε να μπει με τη βία στη πολυκατοικία που διαμένει, στη Νέα Σμύρνη.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα μια ομάδα ΔΙΑΣ, που εντόπισε τον 45χρονο να προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από ένα δέντρο. Οι αστυνομικοί τον πλησίασαν και σε σωματικό έλεγχο που του έκαναν βρήκαν ότι είχε ένα τσαντάκι κρυμμένο κάτω από την μπλούζα του, το οποίο είχε μέσα ένα περίστροφο οπλισμένο με 6 φυσίγγια, καθώς και ακόμη 11 φυσίγγια. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία.

Επίσης για την 35χρονη γυναίκα σχηματίστηκε δικογραφία περί αλλοδαπών γιατί δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής στη χώρα.