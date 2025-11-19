Συνελήφθη χθες 46χρονη στο Ηράκλειο Κρήτης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για διακεκριμένες κλοπές και απάτη με υπολογιστή.

Διέπραξε κλοπές σε νοσοκομείο και μία επιχείρηση.

Από το νοσοκομείο αφαίρεσε τσάντα ημεδαπής που περιείχε τραπεζικές κάρτες και πραγματοποίησε αγορές ύψους 50 ευρώ. Από την επιχείρηση έκλεψε ένα κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Πηγή: ekriti