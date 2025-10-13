Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε 46χρονος διακινητής μεταναστών, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 93 ετών, ενώ του είχε επιβληθεί και πρόστιμο 1.550.000 ευρώ. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το πρωί της 10ης Οκτωβρίου, ύστερα από στοχευμένη και πολυήμερη έρευνα ειδικής ομάδας του Τμήματος Αναζητήσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις, με ποινές κάθειρξης 75 και 18 ετών αντίστοιχα, για υποθέσεις παράνομης μεταφοράς μεταναστών την περίοδο 2013-2015. Ο 46χρονος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματικές οργανώσεις που μετέφεραν αλλοδαπούς χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, χρησιμοποιώντας ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες στα δάπεδα φορτηγών.

Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.