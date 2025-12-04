Η υπόθεση που απασχόλησε χθες (3/12) τον Α’ τακτικό Ανακριτή ξεκινά από την Αττική και φτάνει μέχρι το εμπορικό λιμάνι της Ακαντιάς στη Ρόδο, όπου οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, κατά τη διάρκεια ελέγχου εντόπισαν μια 47χρονη γυναίκα και παρά την αρχική έρευνα χειραποσκευών που δεν έφερε αποτέλεσμα, η νευρικότητά της οδήγησε σε σωματική έρευνα από γυναίκα αστυνομικό.

Στις τσέπες του παντελονιού της βρέθηκαν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες κοκαΐνης βάρους 78,3 και 78,4 γραμμαρίων, συνολικά 156,7 γραμμαρίων. Η σύλληψη έγινε αμέσως ενώ στην κατοχή της βρέθηκαν επίσης ένα κινητό τηλέφωνο και ένα εισιτήριο της γραμμής Πειραιάς – Ρόδος.

Η 47χρονη προσήχθη την Τρίτη (2/12) ενώπιον του Α’ τακτικού Ανακριτή και της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών και με την παρουσία της δικηγόρου της, ισχυρίστηκε ότι δεν είναι χρήστρια και ότι δέχθηκε να μεταφέρει τα ναρκωτικά, λόγω των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει. Ανέφερε επίσης ότι μεσολάβησε τρίτο πρόσωπο στην Αττική και ότι ο τελικός παραλήπτης θα την καθοδηγούσε μετά από την άφιξη της στη Ρόδο.

Πάντως σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τη μεταφορά των ουσιών φέρεται να της τη ζήτησε ο σύντροφός της, ο οποίος είναι στη φυλακή με την κατηγορία της ληστείας μετά φόνου.

Παράλληλη υπόθεση στην Ιαλυσό

Ένα παρόμοιο περιστατικό έλαβε χώρα στην Ιαλυσό, όταν ένας 31χρονος Αλβανός παρέδωσε αυτοβούλως σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, συσκευασία κοκαΐνης βάρους 26,52 γραμμαρίων. Ο Β’ τακτικός Ανακριτής Πλημμελειοδικών Ρόδου τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, μία φορά τον μήνα.