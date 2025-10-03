Τις μεσημεριανές ώρες της Δευτέρας (29/09), συνελήφθη 47χρονος, κατηγορούμενος για οπλοκατοχή και αρχαιοκαπηλία.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Ειδικότερα, μέσα στο πλαίσιο ερευνών, οι αστυνομικοί έλαβαν πληροφορίες για την δράση του συλληφθέντα.

Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του κατηγορουμένου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 19 μαχαίρια, όπλο πολεμικών τεχνών τύπου «νουντσάκου»,

μαχαίρι τύπου «PUSH KNIFE», στιλέτο, 4 κυνηγετικά φυσίγγια και 2 ενάλιοι οξυπύθμενοι αμφορείς του 5ου αιώνα π.Χ.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.