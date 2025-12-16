Συνελήφθη στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., 47χρονος για διακεκριμένη κλοπή.

Ο δράστης εισήλθε μέσω της ταράτσας του κτιρίου σε γραφεία Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αφού εντόπισε τα κλειδιά των γραφείων του κτιρίου, αφαίρεσε από τα γραφεία πλήθος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, λάπτοπ, προτζέκτορες, πληκτρολόγια και οθόνες).

Ενδεικτικό της θρασύτητάς του αποτελεί το γεγονός ότι επέστρεψε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης προκειμένου να μεταφέρει τα υπόλοιπα κλοπιμαία, τα οποία είχε αποκρύψει σε ταράτσα και υπόγειο χώρο, όπου και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στην κατοχή, όσο και την οικία του, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

34 μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών,

7 λάπτοπ,

5 προτζέκτορες,

20 οθόνες,

10 πληκτρολόγια και πλήθος κλειδιών γραφείων.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.