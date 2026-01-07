Συνελήφθησαν τρία άτομα μετά από συνάντηση τους για αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για 47χρονο, έναν 46χρονο και έναν 38χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Πιο συγκεκριμένα, την περασμένη Τρίτη εντοπίστηκαν από αστυνομικούς να εξέρχονται από διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων και σε έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους δύο αυτοσχέδιες νάιλον σακούλες που περιείχαν κάνναβη βάρους (4,02) γραμμαρίων. Επιπρόσθετα προέκυψε ότι σε βάρος του 46χρονου εκκρεμούσε βούλευμα προκειμένου να συλληφθεί για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος και ο 38χρονος είχαν αγοράσει τα ναρκωτικά από τον 47χρονο.

Ακολούθησε έρευνα στο διαμέρισμα, όπου διαμένει ο 47χρονος, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες κάνναβη συνολικού βάρους (148,17) γραμμαρίων,

Το χρηματικό ποσό των (75) ευρώ και συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.