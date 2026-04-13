Συνελήφθη 48χρονη influencer και γυμνάστρια τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου μετά από καταδίωξη για επικίνδυνη οδήγηση στο Κορωπί.

Οι Αρχές κατάφεραν να την σταματήσουν και διαπίστωσαν μετά από τον έλεγχο, ότι η γυναίκα βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ στο όχημα της βρέθηκαν και 78 αναβολικά δισκία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ERTNews, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, όταν η γυναίκα εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά της πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε καταδίωξη και τελικά την ακινητοποίησαν με ασφάλεια σε πρατήριο καυσίμων της περιοχής. Παρά το γεγονός, ότι στα κοινωνικά δίκτυα εμφανίζεται να προωθεί την ευζωία, οι μετρήσεις της στο αλκοτέστ που της διενεργήθηκε έδειξαν 0,79 και 0,73 mg/l, επίπεδα τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τα επιτρεπτά όρια.

Η 48χρονη influencer οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και αναμένεται να απολογηθεί.