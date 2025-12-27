H Τροχαία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ελέγχους τα ξημερώματα της Παρασκευής 27 Δεκεμβρίου με στόχο την ενίσχυση τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Αρχές συνέλαβαν τρεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Αρχικά, συνελήφθη 48χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλ. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

Συνελήφθη επίσης 30χρονη ημεδαπή, η οποία οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Τέλος, 21χρονη αλλοδαπή εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλης και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη τη Θεσσαλονίκη, με βασικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη συμμόρφωση των οδηγών με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

