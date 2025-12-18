Συνελήφθη τις βραδινές ώρες της 13ης Δεκεμβρίου στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, 48χρονος, ο οποίος αφαιρούσε από υπόγειες αποθήκες πολυκατοικιών δοχεία που περιείχαν ελαιόλαδο και μέλι για οικιακή χρήση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, τα μέλη της οποίας διαπράττουν διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία από άτομα που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών και τον συνακόλουθο πορισμό εισοδήματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και συνεργός του, η οποία έχει ταυτοποιηθεί.

Οι Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης μετέβησαν σε υπόγεια αποθήκη πολυκατοικίας στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και εκεί εντόπισαν τον κατηγορούμενο εντός της πολυκατοικίας να έχει στην κατοχή του 2 δοχεία με ελαιόλαδο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, διαπιστώθηκε ότι είχε αφαιρέσει συνολικά 6 δοχεία με ελαιόλαδο από τη συγκεκριμένη αποθήκη ενοίκου της πολυκατοικίας.

Ειδικότερα, ο 48χρονος με τη συνεργό του αποκτούσαν πρόσβαση σε υπόγειες αποθήκες ενοίκων πολυκατοικιών με τη μέθοδο της διάρρηξης, αφαιρούσαν δοχεία με ελαιόλαδο και μέλι, τα οποία προορίζονταν για οικιακή χρήση, καθώς επίσης και άλλα αντικείμενα όπως εργαλεία, υποδήματα και βαλίτσες.

Σημειώνεται ότι ο δράστης είχε αφαιρέσει περισσότερα από 800 λίτρα ελαιόλαδου και 35 κιλά μέλι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.