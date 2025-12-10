Συνελήφθη 49χρονος Dj που έπαιζε techno μουσική σε μαγαζιά για διακίνηση ναρκωτικών. Την στιγμή που έβγαινε από τη πολυκατοικία του στο Νέο Κόσμο εντοπίστηκε από το ελληνικό FBI.

Οι παράνομες ουσίες βρέθηκαν στο διαμέρισμα του στον 4ο όροφο, αλλά και στη ταράτσα της πολυκατοικίας.

Ο 49χρονος ήταν και ο ίδιος χρήστης. Διακινούσε ποσότητες «βραστής» κοκαΐνης, κοκαΐνης, MDMA, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, κεταμίνης, αμφεταμίνης, ηρωίνης, διάφορες παραλλαγές μεφεδρόνης , μεταφεδρίνης, «HHC», «LSD» , ecstasy, κάνναβης, φαρμακευτικών δισκίων και αποξηραμένων παραισθησιογόνων μανιταριών.

Ό,τι ήθελες, το είχε ο «Ηρακλής» όπως ήταν γνωστός στις πιάτσες των διακινητών.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε φτάσει η πληροφορία στα γραφεία της Δίωξης Ναρκωτικών για τον 49χρονο ότι είχαν «ανοίξει» πολύ οι δουλειές του και έτσι τέθηκε υπό παρακολούθηση.

Ο Dj είναι γνώριμος των Αρχών από παρελθοντικές εγκληματικές πράξεις. Τον Δεκέμβριο του 2016 είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών και συγκεκριμένα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης βάρους 1,2 κιλών ενώ είχε και 21 ηρεμιστικά δισκία.

Στο Νέο Κόσμο όπου διέμενε, εντοπίστηκαν και έξι γυάλινα φιαλίδια με αναβολικά, ζυγαριές ακριβείας, 3 κινητά τηλέφωνα και το ποσό των 2.215 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό αυτό προερχόταν από χρήματα που είχε λάβει από «πελάτες».

Τέλος, βρέθηκε μέχρι και φυλλάδιο με οδηγίες για την «ασφαλή χρήση» ναρκωτικών με χαρακτηριστική η φράση στο κάτω μέρος «Άσε το μιξάρισμα στον dj».

Οι συναντήσεις του με τους πελάτες γίνονταν νυχτερινές ώρες κοντά στο σπίτι του. Ο γνωστός Dj με πολλά χρόνια στον χώρο της μουσικής και των νυχτερινών μαγαζιών φρόντιζε να προμηθεύει τους πελάτες του, τους οποίους έβρισκε, συνήθως, εκεί όπου έπαιζε μουσική.

Δείτε βίντεο:

Συγκεκριμένα πωλούσε:

– «Βραστή» κοκαΐνη προς 80-100 ευρώ το γραμμάριο

– Κοκαΐνη προς 60-80 ευρώ το γραμμάριο

– MDMA προς 30-40 ευρώ το γραμμάριο

– Κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη προς 40-50 ευρώ το γραμμάριο

– Κεταμίνη προς 40-50 ευρώ το γραμμάριο

– Αμφεταμίνη προς 20-30 ευρώ το γραμμάριο

– Ηρωίνη προς 15-17 ευρώ το γραμμάριο

– Διάφορες παραλλαγές μεφεδρόνης [«3MMC», «2MMC»] προς 30-40 ευρώ το γραμμάριο

– Μεταφεδρίνη [«METAPHEDRINE (3-MMA)»] προς 25-35 ευρώ το γραμμάριο

– «HHC» προς 15-18 ευρώ το γραμμάριο

– «LSD» προς 10-15 ευρώ το γραμμάριο

– Ecstasy και κάνναβη προς 5-8 ευρώ το κάθε δισκίο

– Διάφορα φαρμακευτικά δισκία προς 2-3 ευρώ το κάθε δισκίο

– Αποξηραμένα παραισθησιογόνα μανιτάρια προς 8-10 ευρώ το κάθε γραμμάριο.