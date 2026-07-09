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Μεγάλη τηλεφωνική απάτη εξιχνιάστηκε με επιτυχία στα νότια προάστια Αττικής.
Οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την ευπιστία και τον φόβο μιας ηλικιωμένης γυναίκας, κατάφεραν, μέσα σε λίγη ώρα, να κάνουν «φτερά» τις οικονομίες μιας ζωής, όμως το λάθος τους, οδήγησε την αστυνομία, στα ίχνη τους.
Το πρόσχημα της «διαρροής» και το κόλπο με το αλουμινόχαρτο
Το Σάββατο (04/07), τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επικοινώνησαν τηλεφωνικά με μια 71χρονη κάτοικο Βούλας.
Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, την έπεισαν ότι στην περιοχή και στο σπίτι της υπήρχε σοβαρός κίνδυνος διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος που θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφή ή φωτιά.
Για να «προστατεύσει» τα πολύτιμα αντικείμενά της από τον υποτιθέμενο κίνδυνο, οι «μαϊμού» τεχνικοί τη διέταξαν να συγκεντρώσει άμεσα όλα τα μετρητά και τα τιμαλφή της, να τα τυλίξει σε αλουμινόχαρτο και να τα τοποθετήσει μέσα σε μια σακούλα.
Η ηλικιωμένη γυναίκα υπάκουσε στις οδηγίες, με αποτέλεσμα οι δράστες να πάνε στο σημείο και να αρπάξουν τη σακούλα, η οποία περιείχε λεία που εκτιμάται κοντά στις 200.000 ευρώ.
Η ενδελεχής έρευνα και η ταυτοποίηση του 50χρονου δράστη
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, ξεκίνησαν προανακριτική έρευνα, μέσα από την οποία κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν έναν 50χρονο, το πρωί της Δευτέρας (6/07), ο οποίος αποδείχθηκε ότι είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς έχει απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν, για παρόμοια αδικήματα απάτης.
Τι εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.
Σε παράλληλες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, τόσο στην κατοχή του 50χρονου, όσο και στις οικίες του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:
- τιμαλφή,
- πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων,
- κινητά τηλέφωνα και
- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Επιπλέον, στα χέρια της αστυνομίας έπεσε και το επιχειρησιακό αυτοκίνητο των δραστών, το οποίο όπως διαπιστώθηκε, έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου.
Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία για απάτη, διακεκριμένη κλοπή και πλαστογραφία και οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.