Χειροπέδες πέρασαν σε 51χρονο άνδρα για ναρκωτικά, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Χανίων.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης μετά από αξιοποίηση και έλεγχο των πληροφοριών που δόθηκαν στις Αρχές.

Ο 51χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή των Χανίων και ακινητοποιήθηκε, ενώ στον έλεγχο και την έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 2 κιλά και 192,9 γραμμάρια κάνναβης, 206,4 γραμμάρια κοκαΐνης, 2 ζυγαριές, τρίφτης και χρηματικό ποσό 1.010 ευρώ ως .

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.