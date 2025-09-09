Ένας 52χρονος συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση 22χρονης σε λεωφορείο της γραμμής Ε14 (Σύνταγμα-Μαρούσι), έπειτα από άμεση παρέμβαση του οδηγού, ο οποίος τον εγκλώβισε μέσα στο όχημα μέχρι να φτάσει η Αστυνομία.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, ακούγεται ο οδηγός να λέει «κάτσε λίγο κάτω σε παρακαλώ» με τον φερόμενο ως δράστη να ψελλίζει «σε παρακαλώ». Στη συνέχεια ακούγεται μια γυναικεία φωνή να λέει «ας μην άπλωνες χέρι».

Ο οδηγός σταμάτησε στον Άγιο Θωμά και κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. Ο 52χρονος ακούγεται στο βίντεο να ζητά συγγνώμη από την 22χρονη: «Σε ικετεύω, χίλια συγγνώμη».

«Η κοπέλα φώναξε δυνατά ”Είσαι ανώμαλος”. Λέω τι έγινε, μου λέει με χάιδεψε, μου έπιασε το στήθος, μου έπιασε τα πόδια. Οι πόρτες δεν ανοίγουν λέω σε κανένα. Είχα και δέκα επιβάτες μέσα, μη φύγει. Η κοπέλα έτρεμε, δε μπορούσε να μιλήσει», είπε ο οδηγός.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ,ΑΣ, κατέφθασαν στη στάση του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι, όπου ο οδηγός είχε σταματήσει το λεωφορείο προκειμένου να συλλάβουν τον άνδρα.